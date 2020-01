E’ morto padre Lucian Rosu, guida spirituale della comunità ortodossa rumena di Torino.

Morto Padre Lucian

Padre Lucian Rosu è scomparso all’età di 52 anni, dopo aver lottato a lungo contro la malattia. Padre Lucian ha rappresentato per lunghi anni, per tutta la comunità ortodossa di Torino e della provincia, una vera e propria guida spirituale. Decano non solo della comunità del capoluogo ma di numerose località del Piemonte, di cui è stato a lungo arciprete.

Un uomo impegnato

Lucian Rosu è stato un punto di riferimento non solo per il mondo spirituale, ma anche e soprattutto per la realtà del volontariato. Dal 1996, infatti, è stato anche operatore del Gruppo Abele, fondato da don Luigi Ciotti. Oltre a essere stato consigliere dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e membro del Comitato Interfedi del Comune di Torino, a padre Lucian si deve la nascita del “Centro di aiuto alla vita Filoteia” e del centro sociale San Lorenzo.

Attivo anche a Settimo

Padre Lucian è ricordato anche a Settimo. Una delle ultime occasioni di visita sul territorio è legata all’inaugurazione del Dado di via Milano. Era stato proprio lui, infatti, insieme a don Silvio Caretto e a don Luigi Ciotti, a celebrare la liturgia. Si era speso a lungo, insieme all’associazione che gestiva la struttura, a trovare una sistemazione per le famiglie rom che avevano dovuto lasciare il campo nomadi andato distrutto dalle fiamme a Mappano.

