Lutto all’istituto di istruzione Galileo Ferraris di Settimo Torinese, è morto il professore Antonino Vizzari.

Il Galileo Ferraris di Settimo Torinese è in lutto. Nelle ultime ore si è spento, all’età di 61 anni, Antonino Vizzari, storico docente dell’istituto di istruzione superiore di via don Gnocchi. Una scomparsa improvvisa, seguita a una lunga malattia contro cui Vizzari combatteva da lungo tempo.

La notizia della scomparsa di Antonino Vizzari è stata colta con profondo sgomento da tutto il personale scolastico e amministrativo della scuola settimese. Cordoglio espresso anche da una nota che è stata pubblicata nelle scorse ore sul sito internet ufficiale della scuola cittadina.

Profondo cordoglio anche da parte dei tantissimi studenti che Antonino Vizzari ha contribuito a formare in circa trent’anni di attività scolastica a Settimo.

“Ha cresciuto – ricordano – intere generazioni di studenti che gli devono veramente moltissimo. Già prima dello spostamento della scuola nell’attuale sede di via Don Gnocchi, Vizzari era sempre attivo e impegnato per il futuro di noi ragazzi. Ci teneva e lo dimostrava ogni giorno”.

Commossi i ricordi dei colleghi che hanno a lungo lavorato insieme a Vizzari.

Profondamente cattolico, Vizzari aveva anche fatto parte di gruppi boy scout del territorio.

“Tutti quanti noi abbiamo avuto modo di constatare direttamente – continuano i colleghi – le sue grandi capacità umane e di professionista. Si è sempre speso per il futuro dei ragazzi, impegnandosi in prima persona insieme a noi per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro. Un’opportunità che Vizzari viveva come una importante possibilità per il futuro dei nostri studenti a cui ha dedicato veramente tutto sé stesso”.