Morto storico presidente della Fidas. Si tratta di Vico Mastroianni. Ha lavorato per molti anni all’interno dell’Ospedale Molinette di Torino.

Morto storico presidente della Fidas

L’Associazione Donatori di Sangue del Piemonte onlus annuncia con enorme tristezza la dipartita del Dott. Vico Mastroianni, collaboratore per molti anni dell’associazione in qualità di consigliere, ricoprendo anche la carica di Direttore Sanitario. Presidente storico e attualmente in carica del Gruppo Torino, era noto anche per la sua carriera professionale presso l’ospedale Molinette.

Il lutto

Il gruppo sarà per sempre riconoscente per quanto fatto in vita dal Dott. Mastroianni per la nostra associazione e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di cordoglio.