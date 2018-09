Moto contro autobus questa notte, giovedì 27 settembre, a Torino, in corso Novara angolo via Bologna. Il morto è di 43 anni.

Moto contro autobus

Alle ore 1.25 circa di oggi, giovedì 27 settembre, a Torino, in corso Novara angolo via Bologna, dunque si è verificato un gravissimo incidente stradale.

La dinamica

Una moto Yamaha, infatti, percorreva via Bologna in direzione strada Settimo e, giunta all’incrocio con il corso Novara, con semaforo funzionante e acceso, veniva a collisione con un autobus Gtt della linea urbana 2, fuori servizio, che stava rientrando in deposito e che percorreva via Bologna in direzione Centro, svoltando a sinistra nella carreggiata centrale di corso Novara in direzione Stabilimento Tortona Gtt.

La vittima

I famigliari della vittima, italiano di 43 anni e residente a Torino, non sono ancora stati informati. Sul luogo del sinistro la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino che è alla ricerca di testimoni.

