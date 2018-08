Muore contadino schiacciato dal trattore, è successo nel canavese.

Come scrivono i colleghi del Canavese, un’altra tragedia ha colpito il territorio nella giornata di ieri, martedì 21 agosto. Nel tardo pomeriggio, infatti, un uomo di 88 anni ha perso la vita. L’uomo, in base alle prime ricostruzioni della dinamica, sarebbe morto schiacciato dal trattore

La vittima

Quando è accaduta la tragedia l’agricoltore deceduto , Antonio Pastore Giacolin, stava cercando di staccare il rimorchio dal trattore. Questo, però, per cause in fase di accertamento, ha iniziato a muoversi. Nonostante il tentativo di fermarlo, l’uomo sarebbe stato poi schiacciato contro un pilone di legna.

I soccorsi

L’allarme è stato dato immediatamente. In breve tempo, infatti, sul posto sono prontamente giunti i volontari del 118. Per l’uomo, però, purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’urto subito infatti è stato molto violento. Ad effettuare i rilievi i carabinieri di Strambino e del nucleo radiomobile di Ivrea.