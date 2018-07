Muore mentre prepara la grigliata. Una terribile notizia quella che ha lasciato sotto choc tutto il paese di Torrazza Piemonte.

Era una tranquilla domenica di luglio. Una giornata calda, l’ideale per trascorrere un momento in famiglia davanti ad un buon banchetto preparato tutti insieme, magari all’aria aperta. Proprio come quello che Roberto Rattero stava preparando nella sua abitazione di Torrazza, a pochi metri da piazza del Municipio.

Un pranzo in famiglia, a base di una splendida grigliata di carne, che si è trasformata in una tragedia per la famiglia Rattero che da alcuni anni si era trasferita a Torrazza da Castiglione dove Roberto era cresciuto con la sua famiglia.

I soccorsi

Probabilmente un malore ha stroncato questo papà di soli 58 anni nel suo cortile. Per lui i soccorsi non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Una scomparsa improvvisa quella di Roberto che lascia un grande vuoto nella vita della moglie Leopoldina, del figlio Fabio e dei fratelli Claudio, Renato, Domenico e Mauro e delle sorelle Nadia, Simona e Stefania.

Paese in lutto

Un uomo, un marito e un papà che la comunità di Torrazza ha conosciuto nel corso di questi anni, degli eventi che hanno interessato la sua famiglia come la Festa di leva alla quale il figlio aveva partecipato.

Il funerale

E martedì 3 luglio sono stati tanti coloro che hanno voluto accompagnare Roberto nel suo ultimo viaggio. La funzione funebre è stata celebrata nella chiesa parrocchiale dal parroco don Patrice mentre il rosario nella sua abitazione. Dopo la funzione la salma di Roberta è stata accompagnata al tempio crematorio di Mappano e poi riposerà nel cimitero di Torrazza.