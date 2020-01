Due ragazzi, da poco diciottenni, sono stati denunciati dai carabinieri di Settimo. In casa nascondevano marijuana e materiale per il confezionamento.

Nascondevano marijuana in casa

Sono due ragazzi residenti a Settimo, entrambi da poco diciottenni, i giovani che sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di via Regio Parco nei giorni scorsi. I due sono finiti nel mirino dei militari nel corso della normale attività di controllo del territorio e di contrasto alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti.

Droga, contanti e materiale per il confezionamento

Il primo dei due, A. B., è stato trovato in possesso di un totale di 142 grammi di marijuana. Fermato durante un normale controllo sul territorio, dopo l’esito “positivo”, i militari hanno effettuato la conseguente perquisizione domiciliare all’interno della sua abitazione. Qui, oltre allo stupefacente, sono stati rinvenuti anche 210 euro in contanti e il materiale necessario al confezionamento delle dosi. Una parte della marijuana, inoltre, era già divisa in “porzioni” e, infine, i carabinieri hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione.

Il secondo sequestro

La perquisizione a casa di M. B., neo diciottenne, ha permesso di scoprire un totale di 40 grammi di marijuana e una somma di denaro leggermente maggiore rispetto all’episodio precedente. I carabinieri, infatti, hanno trovato 250 euro che, anche in questo caso, sarebbero provento dell’attività illecita di spaccio sul territorio. Nessuna traccia, in questo caso, di un bilancino di precisione. Nonostante questo i carabinieri hanno comunque rinvenuto una parte di materiale utile al confezionamento delle dosi.

Entrambi i ragazzi sono stati denunciati a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

