‘Ndrangheta e droga, 70 arresti. Chivasso blindata.

Dall’alba, a Torino e nell’hinterland piemontese, e a Reggio Calabria, Milano e Catania, 400 Carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale torinese su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 65 appartenenti o contigui alle locali di ‘ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti, con l’aggravante delle finalità mafiose. Stando alle prime indiscrezione, arresti anche a Settimo Torinese.

Carabinieri in azione

Continuo il viavai di carabinieri dalla caserma di via XXIV Maggio, a Chivasso. La strada è stata chiusa, con il traffico deviato lungo via Gerbido e via Piave.

In campo anche la Finanza

Contestualmente la GdF di Torino sta procedendo alla notifica del medesimo provvedimento per ulteriori 6 indagati, ritenuti responsabili, in seno alla citata associazione, anche di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Sottoposti a sequestro beni mobili ed immobili, nonché conti correnti e quote societarie per un valore in corso di quantificazione.