Una donna non ha aperto la porta di casa ai soccorritori allertati da familiari e Asl.

Non apre la porta di casa

Non vuole aprire la porta di casa, né ai suoi familiari né ai soccorsi. Una donna si è barricata in casa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 maggio, e rifiuta di aprire la porta. Sul posto i sanitari del 118 e l’ASL, oltre agli agenti della municipale e ai carabinieri – prima di San Mauro e poi di Settimo -. Intervenuti quindi, nel tentativo di entrare nell’abitazione della donna, classe 1966, anche diverse camionette dei vigili del fuoco tra cui il nucleo Saf e l’autoscala.

Soccorritori in azione

In questo momento stanno cercando di convincere la donna ad aprire la porta. I soccorsi intanto hanno attirato l’attenzione di molti curiosi che sono scesi in strada ad assistere alle operazioni. Il traffico su via San Mauro è limitato a un unico senso di marcia.