Daniele Ughetto Piampaschet, l ‘omicida-scrittore è stato interrogato nella caserma dei Carabinieri di Chivasso. E’ stato fermato oggi, giovedì 25 luglio, a Giaveno dove era fuggito dopo la condanna per il delitto di Anthonia Egbuna.

Daniele Ughetto Piampaschet, l’omicida-scrittore è stato interrogato nella caserma dei Carabinieri di Chivasso. E’ stato fermato oggi, giovedì 25 luglio, a Giaveno dove era fuggito dopo la condanna per il delitto della giovane prostituta nigeriana Anthonia Egbuna.

Era pronto a fuggire

L’uomo era pronto per fuggire all’estero. Avrebbe raggiunto Terrasini in provincia di Palermo dove la famiglia ha la disponibilità di un appartamento per poi proseguire, molto probabilmente, per la Tunisia. Qui, avrebbe fatto perdere definitivamente le sue tracce. Le sue intenzioni erano documentate con alcuni manoscritti che i Carabinieri hanno trovato in un’abitazione di famiglia a Giaveno.

In caserma

L’uomo è stato quindi portato nella caserma dei Carabinieri di Chivasso dove è stato interrogato. Intorno alle 17.30 Daniele Ughetto Piampaschet è stato condotto nel carcere Vallette di Torino.

