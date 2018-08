Ha un nome l’assassino di Domenico Gatti. Ad aver commesso l’omicidio Settimo è Christian Clemente, il figlio della moglie dell’ex poliziotto.

Omicidio Settimo

Dunque erano da poco passate le 23.30 quando i colpi di pistola hanno interrotto la tranquillità di Borgo Nuovo, quartiere residenziale settimese. L’omicidio, infatti, si è consumato nell’alloggio di via Fantina 47 dove Domenico Gatti, la vittima, abitava con la moglie. Ad ucciderlo, il figlio della donna.

Arrestato

E’ stato arrestato all’1.40 di questa notte con l’accusa infatti di omicidio aggravato, ricettazione e porto abusivo di armi, Christian Clemente. Il ragazzo classe 1992, è il giovane settimese che nella tarda serata di ieri, sabato 18 agosto, ha ucciso a colpi di pistola Domenico Gatti. Il fatto dunque è accaduto nell’alloggio in via Fantina 47 dove il poliziotto in congedo abitava.

Ora in carcere

I carabinieri, dopo averlo piantonato all’ospedale di Chivasso, hanno trasferito Clemente nella casa circondariale di Ivrea.