Omicidio Settimo. La vittima della tragedia avvenuta ieri sera, sabato 18 agosto, è Domenico Gatti, ex poliziotto del 1959. L’uomo è stato ucciso dal figlio della moglie.

Omicidio Settimo

Sono scossi i residenti di via Fantina 47, teatro dell’omicidio della tarda serata di ieri in cui ha perso la vita Domenico Gatti, ex poliziotto del 1959. L’omicidio è scaturito dopo una discussione tra Gatti e il suo figliastro, C. C. Settimese di 26 anni, figlio della moglie di Gatti. Il giovane ha sparato in tutto 8 colpi di pistola contro il patrigno, prima uno al torace, poi uno che ha impattato contro il muro della cucina. Gatti ha tentato di reagire, forse per disarmare il giovane, che ha esploso una scarica di altri 6 proiettili, tutti indirizzati al torace.

Soccorsi inutili

Per Gatti non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del 118 intervenuto sul posto, i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso causato dalle gravi ferite riportate.

La chiamata dell’omicida al 112

Il giovane, che dopo l’omicidio si era allontanato a bordo della sua auto, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri di Settimo e Chivasso.

È stato proprio lui a mettersi in contatto con il 112 e a comunicare ai militari la sua posizione. È stato quindi fermato, portato in caserma e poi trasferito all’ospedale di Chivasso dove è tutt’ora piantonato dagli uomini dell’Arma dei carabinieri.

Le indagini

Le indagini, intanto, proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica del dramma. Secondo quanto emerge C. C. soffrirebbe di disturbi della personalità, però non conclamati. Il lavoro dei carabinieri agli ordini del Capitano Luca Giacolla e del Luogotenente Claudio Vocale è coordinato dalla dottoressa Chiara Molinari, magistrato della Procura di Ivrea.

La voce dei vicini

“Mimmo, così lo chiamavamo tutti, era una gran brava persona. Sapete cosa ci vorrebbe? Che di fronte a omicidi del genere buttassero nelle fogne le chiavi della galera”, commenta scosso un vicino si casa.