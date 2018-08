Omicidio Settimo, ritrovata l’arma del delitto: è rubata. Questa la scoperta dei carabinieri di Settimo e Chivasso a lavoro da questa notte, sabato 18 agosto, sul caso.

Omicidio Settimo

Dunque la serenità di una sera d’estate è stata spezzata, ieri sera, sabato 18 agosto, da un omicidio che si è consumato in un appartamento di via Fantina 47, nel quartiere Borgo Nuovo di Settimo. La vittima dell’omicidio è Domenico Gatti, classe 1959, poliziotto in pensione da pochi mesi, residente nel palazzo scosso dalla tragedia. Ad ucciderlo dunque il figlio della moglie.

L’arma del delitto

E’ stata ritrovata dai carabinieri l’arma con la quale il giovane avrebbe ucciso il marito della madre. Il ragazzo l’ha abbandonata in un campo di Borgo Nuovo. Dunque poco distante da dove si è consumato il delitto.

Pistola rubata

L’arma, dalle informazioni ricevute dai carabinieri, risulta rubata. Ora, dunque, si dovrà anche capire come mai il giovane e, soprattutto come, l’omicida è entrato in possesso della pistola.