Omicidio Settimo, saranno celebrati sabato pomeriggio i funerali di Domenico Gatti.

Omicidio Settimo

L’autopsia sul corpo di Domenico Gatti, il poliziotto in pensione ucciso nella tarda serata di sabato 18, è stata eseguita nel pomeriggio di ieri. Nella giornata di oggi, mercoledì 22, invece, la Procura della Repubblica di Ivrea che coordina le indagini sulla sua morte, ha concesso il nulla osta per la celebrazione delle esequie.

I funerali sabato pomeriggio

Le esequie di Domenico Gatti, per tutti Mimmo, 59 anni, saranno celebrate sabato 25 pomeriggio alla Chiesa Santa Maria Madre della Chiesa di via Don Gnocchi, al Borgo Nuovo di Settimo. Il feretro del Sovrintendente Capo della Polizia in congedo è atteso sul sagrato della parrocchia del quartiere settimese alle 15.30.

Continuano le indagini

Lunedì 20 si è tenuto il primo interrogatorio tra Christian Clemente, il figliastro che ha esploso i colpi di pistola contro Gatti, e il suo avvocato difensore. Nelle prossime ore la dottoressa Chiara Molinari della Procura della Repubblica di Ivrea incontrerà il giovane per l’interrogatorio di convalida. Il giovane non ha ancora risposto alle domande degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire la dinamica del dramma di sabato sera.

