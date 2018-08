Omicidio Settimo, vicini di casa sconvolti per la tragedia.

Omicidio Settimo

Sono in pochi ad aver voglia di parlare di quanto accaduto in quell’appartamento di via Fantina 47 nella serata di sabato. Tanti già sabato notte, alla vista dei cronisti, hanno abbassato le serrande e si sono trincerati dietro un altissimo muro di silenzio. Ma qualcuno ha voglia di parlare e di sfogarsi. Come Pasquale, uno dei residenti del condominio del Borgo Nuovo.

Le parole del vicino

Domenica mattina si lascia avvicinare dai cronisti, parla di «Mimmo», così lo chiamavano tutti, quell’omone ex poliziotto che tutti conoscevano nel condominio. «Lo incontravo spesso – racconta Pasquale -, soprattutto quando faceva le sue passeggiate qui intorno. Aveva proprio l’aspetto della brava persona e non era solo apparenza».

«E’ stata mia moglie a svegliarmi sabato a mezzanotte e mezza. Mi ha detto “Pasquale, vieni qui che è successo qualcosa di grave”, io mi sono vestito e sono uscito di casa. Mi hanno raccontato che cosa è successo e sono rimasto sconvolto, i carabinieri sono riusciti a prenderlo e a fermarlo».

“Ora buttate la chiave”

«Sapete cosa ci vorrebbe adesso? Metterlo dentro, in galera, prendere la chiave e buttarla nelle fogne, non farlo più uscire. Perché non è possibile che lui adesso, così come succede per tanti altri, rischi di trovarteli per strada dopo tre o quattro anni di galera. E devi anche avere paura perché rischiano di essere pericolosi».

