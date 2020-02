Omicidio-suicidio all’alba: uccide la moglie e poi si toglie la vita.E’ accaduto intorno alle 6 di questa mattina, giovedì 6 febbraio. A lanciare i soccorsi una vicina di casa allarmata dalle urla della donna.

Omicidio-suicidio

I cadaveri di un uomo e una donna sono stati ritrovati in un appartamento in via Robert Capa a Piossasco. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, giovedì 6 febbraio. Le vittime sono Andreas Pedersen Raae, 39 anni e Anna Sergeevina Marochkina, 32 anni.

LEGGI ANCHE: Sfonda la testa alla moglie e poi si taglia la gola

I soccorsi

A chiamare i soccorsi è stata una vicina di casa della coppia allertata dalle urla d’aiuto di Anna Sergeevina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. I vigili del fuoco, non ottenendo risposta, hanno aperto la porta dell’appartamento facendo così la drammatica scoperta.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Infatti durante una lite tra i due, l’uomo avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe tolto la vita. La coppia era sposata da 5 anni e condividevano anche la professione perchè entrambi lavoravano per la Ap service 3D, un’azienda fondata proprio da Andreas Pedersen Raae nel 2008.