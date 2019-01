Operatore della Croce Rossa aggredito da un marocchino nella notte tra sabato 5 e domenica 6 gennaio, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Torino.

Operatore della Croce Rossa aggredito da un marocchino

Un operatore della Croce Rossa è stato aggredito da un ospite, cittadino di nazionalità marocchina di 45 anni di età, con a carico numerosi precedenti specifici. L’operatore, poi accompagnato per le cure, è stato giudicato guaribile in 15 giorni s.c..

I soccorsi

Gli Agenti della Polizia Municipale Torino sono intervenuti stanotte, tra sabato 5 e domenica 6 gennaio, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ove è stata collocata la struttura “Emergenza Freddo” dopo l’aggressione.

Arrestato

L’aggressore, accompagnato presso il Comando di via Bologna 74, al termine della stesura degli atti di rito, è stato arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza di un Commissariato della Polizia di Stato in attesa del processo per direttissima.

