Parco Fluviale del Po, aree verdi ancora affidate ai volontari di Borgata Paradiso

Parco Fluviale del Po

Le aree verdi all’interno del Parco Fluviale del Po affidate dall’Amministrazione comunale ancora ai volontari dell’associazione di Borgata Paradiso e San Giorgio. Il gruppo, che è guidato dal presidente Matteo Croveris, ha presentato all’attenzione del Comune un progetto, che prevede il coinvolgimento diretto anche di altre importanti realtà settimesi.

Il progetto

L’iniziativa lanciata dall’associazione Borgata Paradiso, dunque, riguarda anche la Ri-Ciclistica, la Croce Rossa e le associazioni podistiche locali, che in più occasioni hanno organizzato eventi e manifestazioni proprio all’interno del parco, con il coinvolgimento di molte persone.

Le manutenzione

Parte integrante del progetto è anche il capitolo che riguarda in particolare le manutenzioni delle aree verdi. Sono previsti, da questo punto di vista, degli interventi diretti legati anche alle pulizie delle zone che normalmente vengono destinate ai barbecue. Si tratta di un impegno certamente molto importante, per la cura di un’area, tra Settimo e San Mauro, che, in particolare durante la stagione calda, è meta di molte persone, specialmente nei fine settimana.