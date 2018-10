Pastiglie per il mal di stomaco? No, era droga, arrestato pusher. Si tratta di un cittadino nigeriano di 39 anni fermato a Torino.

Pastiglie per il mal di stomaco?

Un cittadino nigeriano di 39 anni, è stato fermato dai motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale durante un servizio tra le vie San Paolo/Monginevro e corso Peschiera. I poliziotti avevano già notato il suo atteggiamento sospetto. Il 39 enne, alla vista degli agenti, si è nascosto sotto le auto in sosta per eludere il controllo di polizia, così gli operatori sono intervenuti fermandolo in via San Paolo. L’uomo nascondeva nel taschino anteriore dei jeans un fazzoletto di carta ben ripiegato con all’interno 4 involucri termosaldati.

Ma era droga

L’uomo voleva convincere gli agenti che si trattava solo di pillole per il mal di stomaco, ma si trattava di cocaina. Inoltre il trentanovenne possedeva anche 300 euro in contanti(probabile provento dell’attività di spaccio), 3 telefoni cellulari e le chiavi di un’autovettura di lusso.

La perquisizione

La perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti di rinvenire un sacchetto con circa mezzo chilo di presumibile sostanza da taglio. L’uomo, irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione di stupefacente.

