Pedone colpito al braccio da un’auto in via Caudana, a Castiglione, all’altezza del ristorante Aprà. L’uomo è stato trasportato all’ospedale.

Segnalo investimento in via Caudana, a Castiglione, all’altezza del ristorante Aprà. È successo stamattina, intorno alle 11. Un uomo stava percorrendo il tratto di strada a piedi quando è stato colpito da una Fiat Panda che viaggiava nella stessa direzione, verso Chieri. Il pedone è stato colpito a un braccio dallo specchietto.

La donna ha prestato soccorso

L’anziana donna alla guida della vettura si è fermata per prestare i soccorsi all’investito.

L’uomo in ospedale

Sul posto i carabinieri della stazione di Castiglione per ricostruire la dinamica del sinistro. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dai familiari della donna, ma non è grave, né in pericolo.

