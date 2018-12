Pedone investito lungo viale Vittorio Veneto a Chivasso, le sue condizioni sarebbero critiche.

Pedone investito sul viale di Chivasso

Intorno alle 7,30 della mattinata di oggi, mercoledì 19 dicembre, un pedone è stato investito mentre si trovava lungo viale Vittorio Veneto a Chivasso. L’uomo, apparentemente di mezza età di cui non sono state ancora rese note le generalità, si trovava all’altezza di via Borla quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un’auto.

Il suo corpo, per l’impatto, è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza. Ad investire l’uomo una Peugeot 307 station wagon.

La dinamica e i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale. Secondo quanto si apprende le condizioni del pedone sarebbero critiche. Ad intervenire anche i carabinieri della stazione di Verolengo e i colleghi del Nucleo Radiomobile di Chivasso. Spetterà ora ai rilievi e alla relazione tecnica accertare la possibile dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina.

Traffico deviato

Per consentire i soccorsi al pedone investito e per il regolare svolgimento dei rilievi il traffico veicolare di viale Vittorio Veneto è stato deviato. Il flusso di mezzi in transito, infatti, è stato indirizzato lungo viale XXIV Maggio, creando non pochi disagi alla circolazione in un orario considerato “di punta”.