Pensionata investita davanti al mercato pochi minuti fa (sabato 26 ottobre 2019) alle 12 a Settimo Torinese, in via Castiglione.

Pensionata investita davanti al mercato

È al vaglio della Polizia locale di Settimo la dinamica dell’investimento accaduto pochi minuti prima delle 12 di oggi, sabato 26 ottobre, in via Castiglione. A essere investita, da una vettura Mercedes una donna di cui non sono note età e generalità. La donna non stava attraversando sulle strisce pedonali che invece si trovavano poco distanti.

I soccorsi

L’allarme è stato lanciato dai testimoni che hanno attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri in servizio preventivo nell’area mercatale di Settimo e che, in attesa dell’intervento della Polizia Municipale hanno provveduto a gestire la viabilità congestionata. Sul posto anche i soccorritori del 118 che hanno trovato la donna ancora a terra e che hanno prestato le prime cure prima. In corso i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

Rallentamenti

Il traffico subisce quindi alcuni rallentamenti nell’area, già congestionata, del mercato settimese del sabato.

