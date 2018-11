Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, martedì 27 novembre 2018 a Gassino.

Pensionato muore nella sala d’attesa

Un malore improvviso ha stroncato nella mattinata di oggi, martedì 27 novembre, un pensionato di Gassino all’interno della sala d’attesa di uno studio medico di corso Italia a Gassino, in collina.

Il dramma si è consumato intorno alle 10 di questa mattina all’interno della sala d’attesa dove il pensionato si trovava in attesa di essere ricevuto dal proprio medico condotto.

Inutili i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, ha accusato un malore mentre si trovava in coda. Ogni tentativo di rianimarlo, purtroppo, è stato vano. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se alla base del malore che è stato fatale all’uomo ci fosse una patologia cardiaca.

Notizia in aggiornamento.

