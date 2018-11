Le indagini

A dare l’allarme, lunedì intorno alle 7.30, un’automobilista che percorreva la Sp97 in direzione Gassino. E’ stata la donna a notare il corpo di Vittorio Barosso sul ciglio della strada, all’altezza del civico 97. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno tentato di rianimare il pensionato, ma purtroppo per l’anziano non c’era più nulla da fare. Le indagini per individuare chi ha investito e ucciso Barosso sono partite immediatamente con l’acquisizione dei filmati e la raccolta delle testimonianza di chi, in quei minuti, si trovava sul luogo in cui è avvenuto l’incidente.

Alla guida del furgone Alla guida del furgone Pasquale Tortora, 36 anni, titolare di una ditta edile e residente a Sciolze. E’ incensurato. Oggi, mercoledì 28 novembre, è stato interrogato in procura a Ivrea dal sostituto procuratore Iavarone. Assistito dal suo avvocato, Pio Coda, ha risposto alle domande del magistrato: «Pensavo di aver travolto un animale, mi sono reso conto di quanto avvenuto soltanto dopo aver visto i danni sul furgone». Nei confronti di Tortora non è stata presa alcuna misura. I carabinieri di Chivasso lo hanno rintracciato ieri, martedì 27 novembre a Torino, grazie ad una telecamera presente sul posto dell’incidente. Il furgone è attualmente sotto sequestro.

