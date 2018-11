Pensionato trovato morto investito da un’auto questa mattina, lunedì 26 novembre a Gassino. Si tratta di Vittorio Barosso, 89 anni.

Pensionato trovato morto

Questa mattina, lunedì 26 novembre, un pensionato è stato trovato morto in un fossato a Gassino. Il corpo, ormai senza vita, era in via Rivalba 15, di fronte all’osteria Carlini in frazione Bussolino.

LEGGI ANCHE: Trovato pensionato morto

La vittima

L’uomo ritrovato morto è Vittorio Barosso, 89 anni, di Gassino Torinese. Stando alle prime informazioni, Barosso sarebbe la vittima di un pirata della strada che, dopo averlo investito e ucciso, sarebbe scappato.

Le indagini

Al momento i carabinieri della Compagnia di Chivasso stanno svolgendo le indagini del caso. Sul posto anche l’ambulanza del 118.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!