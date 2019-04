Perde il controllo dell’auto e finisce contro l’auto che sopraggiunge dall’altra corsia. La collisione è avvenuta nel pomeriggio di sabato 6 aprile 2019.

Perde il controllo dell’auto

Erano le 16,40 di sabato 6 aprile 2019 quando a Leini, in via Volpiano all’altezza dell’incrocio con via Vittime delle Foibe, un uomo, al volante di una Fiat Panda ha perso il controllo della vettura. L’uomo, che proveniva da Leini, viaggiava in direzione Volpiano. Il mezzo è finito contro una Bmw X3 condotta da una donna leinicese.

I soccorsi

Sul posto sono subito sopraggiunte due ambulanze, la volante della Polizia Municipale e un’auto dei Carabinieri della stazione di Leini. Il conducente della Panda è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Il traffico è stato rallentato e deviato in corso Stati Uniti e in via Monte Grappa fino alle 18,30.

