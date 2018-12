Il picchetto d’onore degli alpini e la banda di Settimo per l’ultimo saluto a Giuseppe Aldegheri.

Picchetto d’onore e banda

C’erano gli alpini di Settimo Torinese e quelli delle sezioni “amiche” della provincia di Torino nella mattinata di oggi, martedì 11 dicembre, sul sagrato della Santa Maria di via don Gnocchi, nel quartiere Borgo Nuovo. Insieme alle penne nere schierate in picchetto c’erano anche i musici del Corpo Musicale della Città di Settimo. Una triste occasione, quella del saluto a Giuseppe Aldegheri, lo storico alfiere e portabandiera del labaro della banda cittadina scomparso giovedì scorso in via Fantina.

Il funerale del portabandiera

E’ stato don Stefano Bertoldini, parroco della Santa Maria, a celebrare le esequie del settimese scomparso improvvisamente a 82 anni la scorsa settimana. E’ scomparso stroncato da un malore che lo ha colpito all’improvviso mentre stava tornando a casa in bicicletta. Mentre pedalava nei pressi dell’area mercatale di via Fantina, infatti, si è accasciato a terra. Una scena a cui hanno assistito tantissimi settimesi che si trovavano a transitare nella via del Borgo Nuovo.

I ricordi

“Giuseppe era una persona assolutamente disponibile”, raccontano i conoscenti. “E’ stato il nostro portabandiera per più di vent’anni”, ricorda invece Pierfranco Signetto, presidente del Corpo Musicale di Settimo che quest’anno celebra il 150° anniversario della sua fondazione. “E’ sempre stato molto disponibile e ha saputo creare un legame molto forte con ognuno dei componenti della nostra realtà”, aggiunge, “Giuseppe ci mancherà tantissimo”.

