Attimi di apprensione, nel pomeriggio di oggi per pioggia e vento incessanti. Cortili allagati e alberi caduti

Pioggia e vento incessanti

Il primo pomeriggio di oggi, martedì 21 agosto 2018, è stato caratterizzato da un fitto cielo nero e da un vento che ha lasciato prevedere un violento nubifragio. Circostanza che tutti hanno potuto notare, soprattutto dopo il forte vento che ha soffiato su tutto il territorio della Città Metropolitana di Torino. Settimo, San Mauro e il pre-collina torinese sono tra le zone più colpite dal fenomeno temporalesco che si è abbattuto questo pomeriggio sul nostro territorio.

Un albero caduto in piazza

Attimi di paura, a causa del violento temporale (che è durato però pochi istanti) soprattutto a San Mauro. Qui, in piazza Mochino, un grosso albero è stato abbattuto dalle violente raffiche di vento. Sul posto, allertati dai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della locale Polizia Municipale. Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Volpiano hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area insieme ai civich del Comune.

Il sottopassaggio con la luce rossa

Sempre per quanto riguarda San Mauro sono in molti a segnalare la luce “rossa” all’accesso del sottopassaggio che collega la zona della collina a quella che si affaccia verso Torino. Nonostante la luce rossa del semaforo, che indica la possibilità di percorrere il sottopassaggio, sono moltissime le auto che hanno continuato ad attraversare l’infrastruttura. Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale, intanto, stanno verificando le condizioni di sicurezza del territorio rispondendo alle chiamate ricevute dalle rispettive centrali operative. Unica anomalia segnalata dagli automobilisti è che dal lato torinese la luce risulta essere verde. Mentre, come scritto sopra, in direzione Torino (e quindi provenendo dalla collina, ndr), la luce è rossa. Per questo molte auto sono ferme in coda all’imbocco del sottopassaggio.

Cortili e cantine allagate

Molta apprensione da parte dei residenti e degli automobilisti che hanno avuto a che fare con la bomba d’acqua che si è abbattuta su San Mauro. Sui gruppi dei social network dedicati a San Mauro, inoltre, sono state pubblicate immagini di allagamenti che hanno riguardato i cortili delle abitazioni di via Fornaci.