Un residente del centro di Settimo alle prese con ben due pneumatici tagliati mentre faceva la spesa.

Il caso al supermercato

La denuncia arriva da un cittadino settimese residente nel centro città. Nei giorni scorsi si è recato, per far la spesa, in uno dei supermercati del quartiere Borgo Nuovo di Settimo. Al suo ritorno ha trovato i pneumatici della sua auto Lancia tagliati.

Un tentativo di truffa?

«Non lo so – ammette -, probabilmente mi hanno visto scendere insieme a mia moglie, hanno notato che avevo un borsello a tracolla, e hanno pensato di potermi derubare con questo “trucchetto” della gomma sgonfia». «Forse aspettavano che io iniziassi a sostituire i pneumatici e che magari lasciassi il borsello incustodito nell’auto». E invece no, perché l’uomo ha consegnato il borsello di sua moglie «mentre cambiavo una delle due ruote, grazie all’aiuto di uno straniero che stazionava nel parcheggio, ho consegnato tutto nelle mani di mia moglie che è rimasta accanto a me».

Lo sfogo

Dopo l’episodio l’uomo non ha potuto far altro che rivolgersi a un gommista di fiducia per sostituire i pneumatici.