Le strutture sanitarie di Torino e Piemonte pronte ad accogliere eventuali emergenze dopo il Ponte crollato a Genova.

Centrale operativa attiva

“La Regione Piemonte, immediatamente dopo il crollo del viadotto sull’autostrada A10 a Genova, ha aperto la Centrale remota per l’organizzazione dei soccorsi sanitari (Cross) gestita dal 118 di Torino”. Così scrive la Regione Piemonte nelle ore successive al dramma di Genova. Il gravissimo episodio accaduto nella mattinata di oggi a Genova ha destato clamore mediatico e ha provocato l’attivazione di tutte le misure sanitarie e di protezione civile nel Nord Italia.

Ponte crollato a Genova, l’emergenza sanitaria

“In questo caso la centrale contatta tutti i referenti sanitari e i gruppi di intervento delle varie regioni – scrive la Regione -. Partendo da quelle più vicine, per accertare in tempo reale la disponibilità dei moduli sanitari, dei mezzi di soccorso, degli elicotteri e dei posti letto nei reparti di terapia intensiva dei principali ospedali. Ricevuti i dati, li trasmette al Dipartimento di Protezione civile di Roma e al responsabile sanitario regionale della regione interessata”. La centrale è in funzione dalle ore 13.