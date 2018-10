I numeri relativi ai controlli straordinari e ai posti di blocco : operazione dei carabinieri a Settimo.

Posti di blocco e controlli intensivi

I carabinieri della Tenenza di Settimo e degli altri reparti della Compagnia di Chivasso sono impegnati, nelle ultime ore, in una serie di controlli intensivi ad alto impatto su tutto il territorio. In particolare nei pomeriggi di ieri e di lunedì, numerose pattuglie hanno allestito posti di controllo lungo le principali arterie settimesi. Un vero e proprio servizio di controllo intensivo messo in atto per monitorare e per garantire un alto livello di sicurezza in città.

I numeri: 72 persone identificate

Nel corso dell’attività, i militari impegnati nei posti di controllo hanno controllato 61 veicoli e identificato 72 persone. Elevando, inoltre, tre contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada. I controlli più ad alto impatto si sono svolti, in particolare, lungo via Torino (nei pressi del Torino Outlet Village) e in via San Mauro, tra i parchi Pertini e De Gasperi, nel cuore del Villaggio Fiat.

Un denunciato per droga e un uomo allontanato per maltrattamenti

Durante i controlli, i carabinieri hanno anche denunciato una persona. Si tratta di un cittadino che è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno, inoltre, allontanato un uomo da casa in seguito, secondo quanto si apprende, ad alcuni episodi di maltrattamenti.

