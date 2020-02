Presidio a San Mauro contro la svastica in piazza Gramsci.

Presidio a San Mauro

È andato in scena nella serata di oggi, martedì 11 febbraio, il presidio organizzato dal comitato “A San Mauro restando umani” per manifestare contro la svastica che è stata segnalata in piazza Gramsci, a pochissimi metri dal centro storico cittadino.

La manifestazione

Il presidio ha visto la partecipazione di alcune decine di persone che si sono date appuntamento accanto alla centralina dove è stato disegnato il “simbolo nazista”. Tra di loro c’erano alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale, tra cui anche il sindaco Marco Bongiovanni e la presidente del Consiglio Lara Loi, la capogruppo Pd Maria Vallino, alcuni esponenti di diverse realtà politiche, come Lega e Ad.

Il caso

Il caso della svastica segnalata nei giorni scorsi segue ai tanti episodi di simboli e scritte antisemite che, nel corso delle ultime settimane, sono state individuate e denunciate su tutto il territorio della provincia di Torino e della Regione Piemonte. Anche per questo il comitato “A San Mauro restando umani”, nel corso della manifestazione, ha invitato i presenti (e, più in generale, la cittadinanza) a prendere le distanze da episodi di questo genere.