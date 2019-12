Presunto ordigno in un parcheggio al Villaggio Fiat. Sono in corso verifiche sull’oggetto ritrovato nei pressi di un’area ecologica.

Presunto ordigno

Gli artificieri del comando provinciale di Torino stano intervenendo per un presunto ordigno rinvenuto da passanti in una siepe di via Cena vicino a un parcheggio.

L’intervento

Sul posto i carabinieri della Tenenza di Settimo che, insieme agli agenti della Polizia municipale, hanno transennato l’area, isolando il quadrante.

Situazione sotto controllo

Sono in corso le verifiche, ma al momento la situazione resta sotto controllo. Non sono infatti a rischio persone. Da 10 minuti gli artificieri dei carabinieri stanno operando sul luogo di ritrovamento del presunto ordigno che sembrerebbe presentare un timer. Il protocollo di sicurezza impone uso del cannoncino a distanza prima di avvicinarsi al manufatto. Contemporaneamente 2 cani antiesplosivi del nucleo carabinieri cinofili stanno effettuando le dovute bonifiche dell’intera area.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++