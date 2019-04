Primo maggio a Torino: il programma della manifestazione.

Primo maggio a Torino

Il lavoro ed i diritti sociali saranno come sempre al centro della grande manifestazione che si svolgerà, domani, primo maggio a Torino. Ad organizzare l’evento, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, con il patrocinio del Comune di Torino, della Città Metropolitana e della Regione Piemonte.

Il corteo

La manifestazione deicata al lavoro si muoverà da piazza Vittorio Veneto intorno alle 9. Il percorso del corteo sarò verso piazza San Carlo, dove come sempre si svolgerà il comizio di chiusura, durante il quale sono previsti gli interventi dei rappresentanti della Gioc dei lavoratori. E prevista un’affluenza non soltanto da Torino, ma anche da tutte le aree della prima cintura. A sfilare non saranno solo i rappresentanti della politica, ma ci saranno associazioni e rappresentanze sindacali dei vari settori, proprio con l’intento di mantenere alta l’attenzione sulle tematiche che riguardano il mondo del lavoro.

Le devizioni del traffico

A causa della manifestazione anche la normale viabilità cittadina subirà delle modifiche. In particolare non sarà attiva, nella zona del centro, la tradizionale Ztl. Inoltre, subiranno delle deviazioni anche alcuni dei mezzi pubblici della Gtt, oltre ad alcuni servizi turistici.