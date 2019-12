Processo per violenza sessuale: i giudici dettano la sentenza prima dell’arringa difensiva. I tre giudici del collegio hanno condannato l’imputato, ma il suo avvocato non aveva ancora concluso il processo. Duri commenti della Camera Penale.

Interviene con parole durissime la Camera Penale del Piemonte su un episodio accaduto al Tribunale di Asti due giorni fa. In composizione collegiale i tre giudici (presidente Amerio, a latere Beconi e Bertolino) chiamati per decidere su un delicatissimo processo di violenza sessuale del padre sulla figlia sono usciti con la sentenza (piuttosto pesante perchè prevedeva 11 anni al padre e 5 anni alla moglie accusata di concorso) senza che avesse parlato l’avvocato difensore dell’uomo. Nella precedente udienza avevano già discusso il Pm, l’avvocato di parte civile che rappresentava la figlia e il difensore della coimputata. Poi l’udienza era stata rinviata per sentire la discussione del difensore del principale imputato e la sentenza. Alla ripresa del processo lo “scivolone” con la lettura della sentenza del presidente del collegio, prima dell’arringa difensiva.

«L’avvocato che avrebbe dovuto prendere la parola in difesa del proprio assistito (in quell’istante non più imputato in attesa di giudizio bensì già condannato) segnala al Presidente l’”anomalia” – si legge nel comunicato della Camera Penale –. A tal punto il Presidente “straccia” (materialmente) il foglio sul quale era stato scritto il dispositivo appena letto e invita l’avvocato a concludere. A fronte delle perplessità manifestate dal difensore di illustrare e formulare le proprie conclusioni a un Tribunale che ha già deciso per la condanna, il collegio si ritira in camera di consiglio e quando rientra in aula dichiara di astenersi».