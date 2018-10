Prostituta uccisa e ritrovata nel Po a San Mauro. E’ stato condannato a 25 anni Ughetto Piampaschet. Secondo l’accusa avrebbe ucciso la donna e la vicenda sarebbe stata dal lui anticipata in un libro.

Prostituta uccisa

È stato condannato a 25 anni di carcere Ughetto Piampaschet per l’uccisione della giovane prostituta.La condanna è giunta dalla corte di Assise di Appello di Torino.

L’accusa

L’uomo avrebbe ucciso la giovane prostituta che frequentava da quasi un anno. Poi, avrebbe raccontato la vicenda in un romanzo. Il testo era stato quindi recuperato dai Carabinieri.

La difesa

L’uomo era stato assolto in primo grado. Adesso, la difesa annuncia un ricorso. La corte ha trasmesso gli atti in procura per una eventuale apertura di un procedimento per falsa testimonianza a carico di 3 familiari dell’imputato e di un suo conoscente.