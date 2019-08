Pugno in faccia al militare intervenuto per la lite. E’ accaduto nella serata di mercoledì 14 agosto 2019 a Brandizzo.

La lite

Cinque giorni di prognosi per un pugno ricevuto in pieno volto da un carabiniere in forza alla tenenza di Settimo. Tutto dopo una discussione scaturita da futili motivi. Secondo quanto si apprende da un botta e risposta dovuto a qualche messaggio di troppo inviato ad alcune ragazze di Brandizzo. E’ questo il motivo che, intorno alle 22 della serata dello scorso mercoledì 14 agosto, ha fatto scaturire una scazzottata a Brandizzo.

Pugno in faccia al militare

A intervenire sono stati i carabinieri della Tenenza di Settimo, arrivati sul posto per sedare la rissa su richiesta di alcuni testimoni e residenti che – spaventati per le urla e il frastuono della discussione – hanno allertato le forze dell’ordine.

Una volta arrivata sul posto la pattuglia in forza alla Tenenza di Settimo uno dei protagonisti del battibecco ha deciso di avventarsi contro gli uomini dell’Arma dei Carabinieri, sferrando un pugno ben assestato e indirizzato al volto di uno dei militari.

Denunciato

Il protagonista dell’episodio è stato poi immediatamente immobilizzato e fermato dalla pattuglia intervenuta sul posto. Per lui è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

