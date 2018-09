Quattro auto a fuoco: caccia la piromane a Settimo Torinese da lunedì 17 settembre. Non si fermano le indagini dei carabinieri.

Quattro auto a fuoco

L’unica cosa certa è che le fiamme che hanno svegliato dal sonno un’intera via del centro di Settimo sono di natura dolosa. Troppo difficile credere alle coincidenze in questo caso. Perché le prime due auto a prendere fuoco nell’arco di pochi secondi, una Fiat Panda e una Volkswagen Golf, erano parcheggiate ad alcune decine di metri di distanza tra loro. Altro elemento determinante, è che le auto erano di proprietà di una coppia di fidanzati. Le fiamme sono divampate intorno alle tre di notte tra domenica e ieri, lunedì 17. La coppia era rincasata da poco nell’appartamento di via Sommeiller quando è stata svegliata al citofono. «Stavamo dormendo – conferma la proprietaria della Fiat Panda -. I vicini ci hanno svegliati, solo dopo aver visto i vigili del fuoco e il fumo abbiamo capito che cosa era successo». I carabinieri di Settimo, che hanno raccolto la testimonianza della coppia proprietaria delle due auto, non escludono al momento alcuna ipotesi.

Caccia al piromane

Resta certa, comunque, la natura volontaria delle fiamme. Ma al momento i possibili motivi del gesto restano ignoti.

Il rogo dell’utilitaria Fiat e della Golf ha seriamente danneggiato anche altre due auto: in particolare una Fiat 600 (parcheggiata accanto alla Panda) e una Suzuki. Le fiamme, inoltre, hanno anche lasciato segni evidenti sul cancello dell’abitazione al fondo della via del centro cittadino.

Il racconto

«Non abbiamo mai assistito a una scena del genere – raccontano l’indomani mattina i vicini di casa -. Siamo stati svegliati dal crepitio delle fiamme e da quei “botti” che sembravano quasi degli spari. Poi sono arrivate le sirene dei vigili del fuoco». «Era impossibile respirare – raccontano – il fumo rendeva impossibile assistere alle operazioni dei vigili del fuoco. Abbiamo tutti quanti avuto paura considerando che le fiamme hanno lambito le auto ma anche la siepe del campo della Pro Settimo & Eureka di fronte alle nostre case». Sul rogo scoppiato nella notte proseguono le indagini dei carabinieri che hanno raccolto testimonianze e che sono alla ricerca di indizi utili. A chiarire la dinamica del rogo ci penserà anche la relazione tecnica dei vigili del fuoco di Torino Stura e del distaccamento volontari di Volpiano intervenuti sul posto per domare le fiamme. Ma, intanto, il giallo resta ancora tutto da risolvere.

