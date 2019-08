Oggi alle 14,45, alla San Vincenzo de’ Paoli di via Milano a Settimo, i funerali del volontario Giancarlo Novo, aveva 71 anni.

Radioclub in lutto

Il Radioclub Piemonte della Protezione civile di Settimo Torinese è in lutto per la morte del suo storico volontario Giancarlo Novo.

Aveva 71 anni ed era malato da tempo. Nonostante la sua voglia di vivere e l’impegno per affrontare la malattia che lo aveva colpito molti anni fa, alla fine il volontario dell’associazione di protezione civile si è arreso al male.

Chi era Giancarlo Novo

Giancarlo Novo, ricordano i colleghi volontari del Radioclub settimese, era “una persona sempre pronta a mettersi a disposizione della collettività”. Aveva iniziato la sua carriera di volontario dopo essere andato in pensione. Aveva lavorato come vigilante all’interno dello stabilimento locale della Michelin e aveva continuato a mettersi al servizio degli altri, avvicinandosi all’associazione di protezione civile con sede a Settimo.

I ricordi dei colleghi

I volontari del Radioclub Piemonte settimese hanno espresso il proprio cordoglio soprattutto attraverso i rispettivi profili di Facebook. “Era un uomo buono, simpatico e sempre solare. Nonostante le difficoltà dettate dai suoi problemi di salute, ha sempre cercato di tenere alto il morale di tutta la squadra, non negando il suo contributo fintanto che la salute glielo ha concesso”.

L’addio

Ai funerali che saranno celebrati alle 14,45 di oggi, sabato 3 agosto, i colleghi del Radioclub Piemonte, insieme agli agenti della Polizia locale di Settimo e ai volontari dell’Associazione nazionale carabinieri e ai responsabili del Com della Protezione civile, organizzeranno un picchetto d’onore per rendere omaggio, per l’ultima volta, al volontario che tanto si è speso per il territorio, tra eventi, manifestazioni e iniziative che si sono svolte non solo a Settimo ma anche in tutti i comuni della provincia di Torino sotto la competenza del Radioclub Piemonte settimese.

