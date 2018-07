Una ragazza muore a soli 21 anni travolta da un’auto.

Ragazza muore

Una ragazza è morta nella tarda serata di venerdì 27 luglio sulla Provinciale 30 che porta ad Acqui Terme a circa un chilometro da Cassine. Si tratta di una ventunenne investita da un’automobile.

La dinamica

La giovane camminava in mezzo alla strada e l’automobilista non ha potuto fare nulla per evitarla. Questo è quello che è emerso da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri che indagano sui motivi per cui la giovane fosse in mezzo alla strada.

GIOVANE MUORE SALTANDO UNA CASCATA.