Ragazza scomparsa a 32 anni da Settimo, la si cerca ovunque. Di Samira Sbiaa non si hanno più notizie dal 7 aprile del 2002.

Ragazza scomparsa a 32 anni da Settimo

Era il 7 aprile del 2002 quando una giovane ragazza, Samira Sbiaa, 32 anni, di professione casalinga, era scomparsa da Settimo Torinese. Dopo le nozze con il marito italiano, la coppia si era trasferita a Settimo Torinese dal Marocco.

L’appello

E, dopo molti anni, ancora la famiglia cerca la donna. Attraverso un’associazione di Asti, l’anziana madre ha chiesto aiuto per ritrovarla. E il suo appello è stato raccolto anche da Chi l’ha visto? L’uomo, durante la trasmissione, ha spiegato di averne denunciato la scomparsa ma di non aver avuto notizie in merito.

L’identikit

Samira è alta 1.75 metri, ha i capelli castani e gli occhi castani. Al momento della scomparsa aveva 32 anni.

