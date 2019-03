Ragazza scomparsa a Settimo: i Carabinieri nella casa dell’ex marito di Samira Sbiaa a Settimo Torinese. Proseguono dunque le indagini sulla misteriosa sparizione della donna.

Ragazza scomparsa a Settimo

I carabinieri della Tenenza di Settimo e della Compagnia di Chivasso sono tornati, nella prima mattinata di oggi (giovedì 21 marzo) all’interno dell’abitazione di Salvatore Caruso, l’ex marito di Samira Sbiaa, la giovane donna marocchina scomparsa da Settimo nel 2002.

Le indagini

Proseguono dunque le indagini sulla misteriosa sparizione della donna. Un caso su cui, nelle scorse settimane, si sono riaccesi i riflettori. Merito di una denuncia presentata dalla presidente di un’associazione di Asti.

Il fascicolo

La Procura della Repubblica di Ivrea aveva pertanto aperto un fascicolo per “atti relativi” alla scomparsa della donna. Nel corso del precedente sopralluogo all’interno dell’abitazione di via Petrarca, i militari avevano ritirato cautelativamente alcune armi regolarmente denunciate che l’uomo deteneva in casa. Al momento non trapelano informazioni relative all’intervento nella casa di Salvatore Caruso.

