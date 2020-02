Ragazzi scappati da due comunità, ritrovati dagli agenti a Chivasso e Torino. Si aggiravano nelle rispettive stazioni.

Ragazzi scappati da due comunità

Controlli in stazione. Durante tutto il dispositivo dei servizi personale del Posto Polfer di Chivasso e del Settore Operativo di Torino Porta Nuova hanno rintracciato due minorenni, che si aggiravano nelle rispettive stazioni e che arbitrariamente si erano allontanati dalle comunità ove erano ospitati.

Il bilancio dell’operazione

1115 persone identificate, di cui 3039 stranieri, 121 bagagli controllati, 8 sanzioni amministrative elevate in materia di sicurezza ferroviaria: questo il bilancio dell’operazione “stazioni sicure”, promossa dal Servizio di Polizia Ferroviaria a livello nazionale, che ha visto impegnati 54 operatori della Polizia Ferroviaria nelle stazioni ferroviarie del Piemonte e Valle d’Aosta nella giornata di giovedì 30 gennaio 2020. Gli Agenti si sono adoperati ad effettuare accertamenti su viaggiatori e bagagli, sia in stazione che a bordo treno, con l’uso del metal detector e delle più recenti tecnologie che consentendo un disbrigo più rapido delle procedure di identificazione e permettono un maggiore numero di controlli di Polizia effettuabili grazie l’immediato accesso alle banche dati.

Complessivamente sono stati scortati 237 convogli in arrivo e partenza nelle stazioni monitorate.

Le stazioni interessate dai servizi disposti sono state Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Torino Lingotto, Carmagnola, Chivasso, Bardonecchia, Oulx, Alessandria, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Novara, Arona, Borgomanero, Asti, Cuneo Alba, Bra, Vercelli, Santhià, Aosta e Domodossola.