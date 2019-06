Due ragazzi travolti dall’acqua mentre giocano nella diga di San Mauro Torinese. E’ accaduto intorno alle 17 di oggi, sabato primo giugno.

Ragazzi travolti dall’acqua

Due ragazzi travolti all’acqua mentre giocano nella diga di San Mauro Torinese. E’ accaduto intorno alle 17 di oggi, sabato primo giugno. I ragazzi stavano giocando su due massi quando, improvvisamente è arrivata una grande quantità d’acqua che ha sommerso i massi su cui giocavano. I ragazzi sono stati quindi travolti dall’acqua e trasportati nella diga. Probabilmente i ragazzi stavano giocando in un punto di secca della diga.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco (squadra 21), il nucleo Saf, l’elicottero Drago 26 dei vigili del fuoco, i Carabinieri e il 118. Sono in atto in questi momenti le operazioni di salvataggio dei due giovani che sono molto agitati. Sono molte le persone che giunte a San Mauro per lo Street Food si sono recati nei pressi della diga incuriositi dai mezzi di soccorso.

notizia in aggiornamento

ore 18

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che i due ragazzi stessero recuperando uno zaino finito in fiume. L’hanno raggiunto saltellando sui massi, ma improvvisamente si è aperta la diga che li ha praticamente travolti. Un ragazzo è rimasto in piedi l’altro è caduto sbattendo la testa. I ragazzi sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Un altro caso simile

L’incidente è accaduto nello stesso punto della diga in cui lo scorso anno un giovane era finito in acqua ed era stato salvato dai vigili del fuoco.

