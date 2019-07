Ragazzo di Settimo annega nel torrente Chiusella. L’incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio.

Annega nel torrente

E’ caduto nel torrente Chiusella un giovane, andato in montagna per scappare dal caldo torrido della città. Inutile l’intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi sul posto insieme alla squadra dei sommozzatori per recuperarlo dall’acqua del fiume. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Ragazzo di Settimo

Si tratta di un ragazzo di 17 anni, di origine albanese e residente a Settimo. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima. A lanciare l’allarme e far attivare la macchina dei soccorsi, alcuni amici che erano in montagna con lui.

La dinamica

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri, sopraggiunti sul posto. L’incidente è avvenuto nel torrente Chiusella ad Alice Superiore, una frazione del comune di Val di Chy. Lì, il ragazzo si è recato nei pressi di un agriturismo ormai chiuso al pubblico da oltre un anno.