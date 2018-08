Incidente nella notte in collina, ragazzo si schianta in auto contro due vetture parcheggiate.

Incidente nella notte a Castiglione

Incidente stradale, a Castiglione, intorno tra le 00,30 e l’1 della scorsa notte. Una vettura Alfa Giulietta, percorrendo via Torino in direzione Settimo/San Mauro, si è schiantata contro due auto parcheggiate lungo la strada. Il tonfo dello schianto ha svegliato i residenti. Alcuni di loro si sono riversati in strada per allertare i soccorsi e accertarsi delle condizioni del conducente della Giulietta.

Il conducente e la dinamica

Alla guida dell’Alfa Giulietta c’era un ragazzo residente a Settimo, classe 1997. Le sue generalità non sono state ancora rese note. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento da parte dei militari dell’Arma dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Le due auto parcheggiate e che molti residenti hanno notato, ancora questa mattina, lungo la strada, sono una Fiat Grande Punto e una Fiat Sedici. Per fortuna, oltre al conducente della Giulietta, nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone. Lo stesso conducente della vettura non ha riportato conseguenze.

Le reazioni

L’incidente avvenuto la scorsa notte ha destato preoccupazione tra i residenti della collina torinese. Quanto accaduto su via Torino, infatti, non ha infatti lasciato indifferenti i cittadini di Castiglione. “Per fortuna – dicono e scrivono sui social -, le due auto erano parcheggiate. Ma la Giulietta avrebbe potuto urtare vetture in movimento che provenivano anche dalla carreggiata opposta”.