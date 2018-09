Rapace recuperato dalla Polizia municipale, in zona Mirafiori a Torino.

Rapace recuperato

Questa mattina la Polizia municipale di Torino ha recuperato un esemplare di gheppio. Si tratta, quindi, di uno dei più piccoli esemplari di rapace. Il volatile fa parte della famiglia Falconidae.

L’avvistamento

L’uccello è stato avvistato da un passante, che lo ha infilato in una scatola di cartone. Subito dopo, invece, ha contattato i Vigili Urbani, ai quali il piccolo rapace è stato consegnato. Il tutto è accaduto in via Plava 80.

Il trasporto alla clinica universitaria

Gli agenti della Polizia municipale hanno quindi portato il gheppio alla clinica universitaria di Grugliasco per gli animali. Qui, dunque, l’uccello è arrivato in buone condizioni di salute.