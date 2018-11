Rapinatore “gentiluomo” allo sportello della banca con un coltello, arrestato. E’ successo alla filiale della Banca Sella di San Mauro.

Mesi fa aveva aperto un conto corrente

Era entrato presso la Banca Sella di piazza Mochino con una valigetta. Alcuni mesi fa aveva aperto un conto proprio lì, allo sportello sanmaurese e, nella tarda mattinata di mercoledì scorso, 7 novembre, si era recato nuovamente con l’intenzione di fare un prelievo. Si era dunque avvicinato al bancone dello sportello e quando è stato il suo turno ha tirato fuori un coltello. E’ stato in questo momento che l’impiegata l’hai riconosciuto. L’uomo accorgendosi di non avere più possibilità di mettere a segno il suo colpo, si è quindi dato alla fuga. Troppo tardi però per non correre il rischio di far fornire alla donna un’identikit perfetto e dettagliato che ha permesso ai Carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora di identificarlo.

Rapinatore “gentiluomo”

Il suo aspetto, ben curato, e la sua valigetta sempre al seguito, gli permetteva di ingannare i gioiellieri che gli aprivano senza difficoltà le porte dei loro negozi. Sembrava un gentiluomo, un insospettabile quindi. I militari sono riusciti a identificarlo grazie alle immagini di videosorveglianza acquisite nel corso delle indagini, oltre alla preziosa testimonianza dell’impiegata di banca.

Aveva già commesso tre rapine

Così è stato arrestato Fabio Puglielli, 31 anni residente a Torino. Dietro alla faccia da bravo ragazzo, rappresentante all’apparenza, si nascondeva in realtà un rapinatore seriale, armato e pericoloso. L’uomo è ritenuto responsabile anche di tre rapine. La prima avvenuta lo scorso 17 ottobre presso l’Istituto di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, di Carmagnola. Successivamente aveva agito a Torino, in via Bibiana 26, alla gioielleria Scaletta Preziosi. Infine, si è reso autore della tentata rapina alla Banca Sella di San Mauro.