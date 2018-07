Rapinava le cassiere dei supermercati. Arrestato un cuoco rimasto senza lavoro di 33 anni dai carabinieri di Chivasso.

Rapinava le cassiere dei supermercati

Agiva a volto scoperto, con un collare la collo, armato di pistola (giocattolo) e non si preoccupava di lasciare le sue impronte digitali. E, solo nel mese di giugno, ha messo a segno almeno tre rapine.

Le indagini

I militari sono giunti a scoprire la sua identità dopo aver analizzato le immagini di videosorveglianza e aver monitorato decine di supermercati dell zona. Agiva da solo, faceva la fila, attendeva il suo turno e rapinava la cassiera.

Arrestato

Si tratta di Marco Giovara, 33 anni, senza fissa dimora, arrestato dopo una rapina a Brandizzo. Ai carabinieri che lo hanno arrestato ha racconto di esser diventato un rapinatore per necessità. Ha spiegato che è diventato un bandito per pagare i debiti dopo essere rimasto a casa dal lavoro. Era cuoco in Olanda.

I colpi messi a segno

Venerdì scorso, alle 14,30 a Brandizzo, in via XX Settembre, infatti i carabinieri hanno individuato e arrestato Marco Giovara. L’uomo aveva commesso la rapina ai danni del supermercato Mercatò. Nel suo curriculum altri tre colpi: 13 giugno IN’S di Settimo Torinese, 25 giugno Crai di Chivasso e 27 giugno Crai di Settimo Torinese.