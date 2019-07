Reggia di Venaria, bambino incastrato tra le grate.

Reggia di Venaria, bambino incastrato

Attimi di paura per una famiglia di Venaria, sabato sera, in piazza della Repubblica, dove un bimbo di due anni è rimasto incastrato nelle grate della Reggia.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Un’ora interminabile, tanto è durato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Venaria intervenuti con il gruppo da taglio e il divaricatore che ha tenuto genitori e soccorritori con il fiato sospeso, prima di liberarlo. Con molta delicatezza, gli uomini del 115 hanno lavorato sulle grate (divaricandole e tagliandole) sino a riuscire a liberare il bambino.

La corsa in ospedale

Sul posto anche la Croce Verde, intervenuta con il medico a bordo, che ha rassicurato i genitori e accompagnato il piccolo al pronto soccorso per accertamenti. Nonostante lo spavento, le sue condizioni sono buone.

La Reggia di Venaria

Alle porte di Torino i 60 ettari recuperati dei Giardini del grandioso complesso della Reggia di Venaria, proclamato Patrimonio dell’Umanità, si presentano come uno straordinario dialogo tra reperti storici e opere contemporanee di celebri artisti: il tutto incastonato in una spettacolare visione all’infinito che non ha riscontri fra i giardini italiani per la magnificenza delle prospettive e la vastità del panorama circostante.

Insieme al suggestivo Borgo antico cittadino e agli immensi spazi naturali del vicino Parco della Mandria, costituiscono un unicum ambientale-architettonico dal valore incomparabile.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!